OIK-talent: På vej til svensk is-eventyr

Ishockey: Odense Ishockey Klubs Maria Holm Peters skal i næste sæson spille for den svenske klub Leksand i SDHL, som regnes for Europas og måske verdens bedste liga indenfor kvindeishockey pt.

19-årige Maria Holm Peters har spillet hele sin ungdom i OIK - både sammen med drengene og på klubbens succesfulde kvindehold. Hun har været med omkring landsholdet de seneste fem år og var i foråret med til at sikre Danmark oprykning til A-gruppen ved turneringen i Ungarn. Og nu skal der altså prøves kræfter med de allerbedste i verden.

Leksand er en rigtig ishockey-by beliggende 250 km nord for Stockholm - med kun 5900 indbyggere. Byen har et herrehold i den bedste svenske række, og kvindeholdet har i mange år ligget i den gode ende af tabellen. Leksands kvinder sluttede i sidste sæson som nummer fire i grundspillet men blev slået ud i kvartfinalerunden. Maria Holm Peters får mulighed for at indgå i det professionelle træningsmiljø i klubben samtidig med, at hun skal arbejde deltid ved en arbejdsgiver, der giver mulighed for, at hun kan træne hver dag og rejse til kampe i hele Sverige.

- Jeg glæder mig helt vildt til august, hvor vi starter op. Jeg kender ikke mine holdkammerater endnu på anden måde, end jeg har spillet mod flere af dem med landsholdet. Niveauet i klubben er meget højt, og mit første mål er at bide mig fast på holdet og få så meget spilletid som muligt, siger Maria Holm Peters.

Hun er den fjerde Odense-spiller, der skal prøve kræfter med SDHL ligaen. Tidligere har Jeanette Langsager, Michelle Brix Nielsen og Kirstine Eberhardt spillet i den svenske liga.