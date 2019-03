OB's slutspil starter søndag

FODBOLD: Der var 30-40 fans til den afsluttende OB-træning på Røde Stjernes anlæg. De var kommet for at hylde holdet for top-seks-indtoget og flere af dem stillede sig før træning op med fyrværkeri, og spillerne honorerede tiltaget med klapsalver.

- Det har da forsødet tilværelsen i den seneste uge, at vi har haft fem sejre i træk og en målsætning, der er indfriet. Nu gælder det om at ende så højt som muligt, og det kan vi jagte uden risiko for at miste noget. Vores slutspil starter mod Randers, for de point er lige så meget værd, som dem vi opnår i slutspillet. Vi skal give den fuld smadder mod et Randers-hold, der kommer med stor fysik i en 4-4-2 med masser af power. De er gået tilbage til deres rødder og det gamle dna. Det har klædt dem, siger OB-træner Jakob Michelsen til Sport Fyn.

- Randers vil spille den her kamp som enhver anden, men jeg er også sikker på, at jo længere vi kommer frem i kampen, så vil de også satse, for de kan ikke bruge uafgjort til noget som helst og de kan ikke ende lavere end nummer otte. De skal bruge sejren for at komme i slutspillet.

- Jeg tror ikke, at vi kan spille meget mere frigjort, end vi har gjort de sidste fem kampe. Vi har spillet fantastisk fodbold og fortjent fået de point, som vi har kæmpet os til. Vi får svært ved at spille meget bedre end i de fem kampe og Brøndby-kampen blev kaldt den bedste i otte år, så det bliver svært at toppe. Hvis vi ikke er tilfredse med det, så vil det være at skyde gråspurve med kanoner, tilføjer OB-træneren.

- Men vi har ikke noget at miste, og så vil det være tåbeligt ikke at gå all in. Vi får nu elleve kampe mod de bedste hold i ligaen, og det har vi jo sukket efter i årevis. Men når man så er deroppe, så risikerer man også indimellem at få en på sinkadusen, men det er nu en gang sjovere end at vinde et nedrykningspil, siger Jakob Michelsen.