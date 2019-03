BADMINTON: Odense Badminton Klub skal på en udfordrende og vigtig udebanetur til Sjælland, når holdet tager turen til Gentofte.

Det er en kamp mellem to hold, der ligger side om side og begge gerne vil væk fra de placeringer. Holdene ligger i øjeblikket på badmintonligaens to bundplaceringer.

Gentofte må regnes som favoritter til opgøret, efter det sjællandske hold vandt grundspilskampen mellem de to hold med 4-2. Ved den lejlighed kom de to Odense-sejre i mixed double og herredouble. Det kan blive svært for OBK at tage fire af seks sejre, så mandskabet håber i stedet, at det kan lade sig gøre at ende 3-3, så holdene skal spille et afgørende Golden Set om det ekstra point.

Vanen tro den seneste tid i OBK, så ligger fokusset fra holdets side i udviklingen af talenter, mere end det handler om at tage hjem fra kampen med lutter sejre. Den filosofi kan også ses på mixed double parret, der til kampen er Emilia Nesic og William Kryger Boe, der begge er U17-spillere og regnet blandt absolut bedste U17-spillere i Danmark.

Lidt overraskende måske er Emil Hybel blevet flyttet over i herredoublen, hvor han sammen med Mads Thøgersen skal spille mod Scott Evans og Frederik Colberg fra Gentofte.

- Herredoublen med Emil (Hybel, red.) og Mads (Thørgersen, red.) kommer til at være helt åben, siger OBK cheftræner, Lennart Engler.

OBK's største styrke ligger nok i damedoublen, hvor Camilla Martens og U17-spilleren Simona Pilgaard skal hente point, hvis det skal blive til en samlet sejr for fynboerne.

Kampen mellem OBK og Gentofte bliver spillet tirsdag klokken 19 i GBK Hallen i Gentofte.

OBK's holdopstilling til kampene og rækkefølgen, der bliver spillet i er:

Herresingle: Steffen Rasmussen

Mixed double: Emilia Nesic og William Kryger Boe

Damedouble: Camilla Martens og Simona Pilgaard

Damesingle: Airi Mikkela

Herredouble: Emil Hybel og Mads Thøgersen

Herresingle: Patrick Bjerregaard