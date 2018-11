OBK på svær opgave mod Antonsen og Co. fra Aarhus

Badminton: Odense Badminton Klub (OBK) tager fredag aften imod Aarhus AB, og det bliver en ny vanskelig opgave for de unge talenter på OBK's hold i Badmintonligaen.

Aarhus-folkene ligger nummer fire i ligaen og kommer med en frisk sejr i Golden Set på hjemmebane over Greve Strand, som OBK netop skal møde allerede på mandag i OBK-Hallen.

Cheftræner Lennart Engler har dog de optimistiske briller på, selvom han indrømmer, at der bliver svært at finde de tre kampe, der kan udløse det første matchpoint til OBK, der tirsdag tabte 5-1 i Værløse. OBK ligger sidst med nul point efter fire runder.

- Det ser svært ud, men jeg synes vi har en chance i damedoublen, hvor Camilla Martens og Simona Pilegaard skal bygge videre på den gode indsats i tirsdagens holdkamp i Værløse. Hjemmebanen i OBK-hallen kan spille ind og give det sidste, og det gør sig også gældende for Airi Mikkala i damesingle. Airi har før vist, at hun spiller godt på de grønne baner i OBK-Hallen foran et talstærkt hjemmepublikum, siger Lennart Engler.

- Mixed doublen og herredouble bliver svære at vinde, men vi satser på at Patrick Bjerregård i 2. herresingle kan levere en sejr over David Kim Kristensen, siger Lennart Engler.

Formstærke Steffen Rasmussen fra Odense OBK møder Anders Antonsen i 1. herresingle, og der bliver masser af god badminton for det fynske badmintonpublikum.

Der forventes at være fuldt hus i hallen i Godthåbsgade, og der er hentet ekstra tribuner ind for at skaffe siddeplads til alle.

Der er kampstart kl. 19.00 i OBK-Hallen.