OBK med DM-sølvvinder kæmper for ligaplads

Badminton: Efter et grundspil med nul point på tavlen efter nederlag i alle ni holdkampe skal Odense Badminton Klub i gang med ligakvalifikationen, hvor det handler om at sikre sig en fornyet billet til den bedste række.

OBK indleder ligakvalifikationen, der består af seks hold, på sidstepladsen med nul point. De to bedste kvalificerer sig til ligaen, og de øvrige klubber har følgende bonuspoint med over: Højberg 3, Langhøj og Værløse hver 2, Gentofte og Lillerød hver 1.

Der spilles i alt fem runder, og OBK indleder med en udekamp mandag aften mod Lillerød. Derefter følger en hjemmekamp mandag 18. februar mod Værløse, 19. marts ude mod Gentofte, 21. marts spiller OBK hjemme mod jyske Langhøj og sidste kamp er 15. april hjemme mod Højbjerg.

Steffen Rasmussen, der lørdag fik sølv ved DM efter nederlag til Anders Antonsen i DM-finalen i Aarhus, skal ifølge holdopstillingen på badmintonpeople.dk spille første herresingle hos OBK mod Mikkel Enghøj fra Lillerød.

- Vi ser os selv som en ligaklub og som ligaspillere, og der er to pladser at spille om, og der er gode muligheder i alle kampene. Vi har spillet 2-4 mod både Gentofte og Højbjerg, og der skal ikke meget til at ændre det til vores fordel, siger OBK's cheftræner, Lennart Engler, til klubbens hjemmeside.

Der er kampstart mandag klokken 19.00 i Lillerødhallerne.