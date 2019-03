OBK må sige farvel til ligaen

Badminton: Tirsdag aften tabte Odense Badminton Klub (OBK) med kontante 0-6 hos Gentofte i Badmintonligaens kvalifikationsspil (nedrykningsspil/oprykningsspil).

Resultatet i Gentofte satte to streger under det, der allerede var en realitet inden holdkampen, nemlig at OBK er færdig i ligaen efter at have spillet i landets fornemste række i mere end 10 år.

Onsdag aften tager OBK mod Langhøj fra 1. division i en kamp, der på papiret er uden betydning. Med et nederlag 2-4 tirsdag aften hjemme til Højbjerg forspildte Langhøj nemlig sin mulighed for oprykning til ligaen.

Med to runder tilbage af kvalifikationsspillet med de fire nederste klubber i ligaens grundspil og de to bedste klubber fra 1. division ligger det også fast, at de to bedst placerede klubber i kvalifikationsspillet pt., Højbjerg og Værløse, allerede har indløst billet til en ny sæson i ligaen.

Hos OBK ser man realistisk på situationen. OBK-leder John Thrane siger:

- Vi har jo i et stykke tid vidst, hvor det bar hen. Vi har en plan for tilbagevenden til ligaen med fokus på udviklingen af de store talenter, vi har. Vi tror på "made in Odense"-modellen.