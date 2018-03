Badminton. Det bekom OBK godt at komme hjem i egen hule på Godthåbsgade. De pænt mange tilskuere kvitterede for en helstøbt fynsk holdindsats ved at være en god lydkulisse. Fynboerne virkede klar og beslutsomme og leverede et niveau, der bør sikre klubben en billet i næste sæsons Badmintonliga.

Det gæstende købehold fra Langhøj kom aldrig rigtig til fadet, idet hjemmeholdet lagde ud som lyn og torden ved at bringe sig foran 3-0. Airi Mikkela tog en kneben sejr i damesinglen og gav for alvor håb og stemning. Netop damesinglen var en nøglekamp i forhold til det endelige resultat. Amanda Høgstrøm og Camilla Martens fulgte op med sejr i damedouble og dermed fik OBK en fantastisk start.

Den så ofte udskældte Richardt Eidestedt fik endelig lov at smage sejrens sødme sammen med Celine Juel i mix-double og dermed var sejren for alvor indenfor rækkevidde.

Herredoublen gik til jyderne efter et opgør, hvor de to unge talenter, Emil Hybel og Frederik Søgaard, gav prøver på deres store potentiale. Der skal nok komme mange sejre fra de to knægte i de kommende sæsoner.

Steffen Rasmussen tørrede gulv med Christian Lind Thomsen, der for et par sæsoner på gode dage spillede på et rigtig højt niveau. Så kunne Patrick Bjerregaard lukke og slukke med et flot sejr i to sæt og dermed sætte tre point ind på kontoen. Dermed har fynboerne fået en fremragende start på kvalifikationsspillet, der fortsætter førstkommende mandag med en udekamp mod puljens formentlig svageste hold i Lillerød.(bendix)