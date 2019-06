OB varmer op hos oprykkeren Næsby

Fodbold: OB varmer så småt op til den kommende sæson, når Superliga-holdet torsdag gæster Næsby Boldklub i en klassisk sommerkamp, der endda er en vigtig test af form og færdigheder - her få uger før sæsonstart hjemme mod Fc København.

Den kamp spilles søndag den 14. juli klokken 16.00 på Nature Energy Park, og det er en inciterende faktor, at OB's tidligere målmand Sten Grytebust ventes at få debut for mesterholdet.

- Det er en fin kamp for os. Næsby er i fin træning, fordi deres sæson netop er overstået, og vi vil bruge en 21-22 mand. Alle vil blive brugt. Måske når Sayouba ikke at blive klar, så Oliver Christensen står på mål, siger OB-træner Jakob Michelsen.

Jonathan Harboe og Julius Eskesen kommer ikke i kamp.

OB indledte træningen i mandags, og onsdag valgte træneren at udtage denne snes spillere til kampen:

Næsby er en af OB's samarbejdsklubber i Øens Hold. Næsby viste i den forløbne sæson stor styrke hjemme, hvor de blåblusede ikke har tabt en kamp siden 2018 og har en målscore på 49-5 i sæsonens 14 hjemmekampe.

Cheftræner Jakob Michelsen har udtaget følgende spillere:

Målmænd: Oliver Christensen, Mandé Sayouba - markspillere: Oliver Lund, Alexander Ludwig, Ryan Johnson Laursen, Ramon Leeuwin, Jeppe Tverskov, Janus Drachmann, Bashkim Kadrii, Casper Nielsen, Jens Jakob Thomasen, Jacob Barrett Laursen, Mathias Greve, Daniel Obbekjær, Troels Kløve, Marco Lund, Moses Opondo, Anders K. Jacobsen og Mads Frøkjær-Jensen.

Desuden tager OB et par akademispillere med i truppen.

Kampen spilles torsdag klokken 18.00 på Alpi Arena i Næsby, og dørene lukkes op en time før kampen. Entréen er 50 kroner.

OB melder, at der er mulighed for at få autografer og selfies med OB-spillerne, og så kan mere naive sjæle glæde sig til at møde OB-maskotten, katten Victor, som vel burde elske at gæste Stærehusvej.