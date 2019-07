OB varmede sæsonen op: Et stille, optimistisk håb kunne være bronze

FODBOLD: Kalenderen siger stadig tidligt i juli, og der er ugevis at vente for fans af Premier League, Serie A og flere af de andre store fodboldligaer. Men i Danmark er Superligaens start lige rundt om hjørnet.

Men indtil da er der opstartstræning, og tirsdag bød på den traditionsrige fynske klubs sæsonoptakt, hvor fans kunne komme lidt tættere på de stribede, end de er vant til i løbet af sæsonen.

Godt 200 glade OB-fans tog imod den invitation og kom gladeligt til Nature Energy Park. Nogle kom også med forhåbningen om, at klubben måske havde et lille es gemt i ærmet.

- Jeg kom egentlig for at hente mit sæsonkort, fordi det plejer at være et kaos, når man skal hente det på selve dagen (sæsonens åbningskamp, red.). Så var det jo også bare en god mulighed for at se spillerne. Man havde også håbet, at klubben måske kunne hive en ny op af hatten, men det blev det så ikke til i dag, sagde Jakob Olsen, der har været OB-fan stort set hele livet og er godt i gang med at sørge for, at sønnen Matti fortsætter den familietradition.