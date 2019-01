FODBOLD: OB undgik med nød og næppe at ende i et veritabelt uvejr, som i øjeblikket trænger ind over Belek fra Middelhavet.

Det gjorde fynboerne ved allerede at spille mod polske Pogon Stettin kl. 9 dansk tid og ikke kl. 13, som ellers planlagt.

OB vandt 1-0 på et mål fem minutter ind i anden halvleg af Casper Nielsen.

Da havde OB skiftet fra 3-5-2 i pausen til 4-4-2 ved at tage Ramon Leeuwin ud og skifte Troels Kløve ind.

Efter en time skiftede OB yderligere syv spillere.

Målet var en nydelse. Julius Eskesen havde pludselig nu muligheden for at komme i en-mod-en-situationer og han overfaldt Pogons højre back, erobrede bolden og sendt Bashkim Kadrii afsted i et hul mellem stopperne. Anders K. Jacobsen lavede et nyt løb, som bragte Casper Nielsen helt fri efter Kadriis vending og aflevering i det åbne rum.

Casper Nielsen var iskold, fik målmanden til at lægge sig ned og lagde bolden i mål.

OB var klart farligs det første kvarter af anden halvleg, mens polakkerne kun sporadisk kom til halve tilbud og måske blev snydt for et straffespark til sidst, da Yao Dieudonne mistede koncentrationen og lagde en modstander ned i feltet.

Kun 16-årige Jeppe Obbekjær fik en slags førsteholds-debut elleve minutter før tid, da han erstattede Jeppe Tverskov, som igen havde spillet som en kejser.

OB's startformation:

Sten Grytebust - Ramon Leeuwin, Jeppe Tverskov, Marco Lund - Ryan Johnson Laursen, Casper Nielsen, Janus Drachmann, Julius Eskesen, Jacob Barrett Laursen - Anders K. Jacobsen, Bashkim Kadrii.