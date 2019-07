Issam Jebali skal prøve at leve op til den klingende plakat, som OB producerede ved nyheden om tuneserens snarlige ankomst. Det er endnu uvist, hvornår Jebali indleder træningen i Ådalen. De to næste kampe for OB er Esbjerg, ude på søndag, og Randers hjemme den følgende fredag. Foto: OB.dk