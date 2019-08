OB-træner vil stadig stille det bedste hold

Jacob Barrett Laursens chancer for at komme på holdet bliver ikke ringere af, at han ikke vil forlænge sin kontrakt, siger Jakob Michelsen.

FODBOLD: Selv om OB-backen Jacob Barrett Laursen har meddelt, at han ikke vil forlænge sin kontrakt, så får det ingen indflydelse på hans position i hierarkiet, bedyrer OB-træner Jakob Michelsen.

- De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg stiller det bedste hold både på kort og på lang sigt. Jeg har også læst og hørt, at Jacob Barrett ikke vil forlænge. Det er han i sin gode ret til og vi er i vores gode ret til at stille med det hold, som vi mener er bedst, siger Jakob Michelsen til Sport Fyn.

- Vi begyndte i starten af sæsonen med Jacob Barrett Laursen i startopstillingen, men han havde småskavanker og i tre af de første fire kampe var han ved at udgå og udgik så i kamp i fire. Mod Randers startede vi så med Oliver Lund, det gjorde det rigtig godt og i kamp seks mod Nordsjælland leverede Oliver Lund også godt, siger Jakob Michelsen.

- Jacob Barrett har samme rettigheder som alle med en kontrakt, men det er trænerens lod kun at stille med elleve mand. Det er det svære og herlige ved at være fodboldtræner - man skal skuffe spillere, der har fortjent at starte inde, tilføjer OB-træneren.

- Men på en arbejdsplads, hvor nogen meddeler, at de på et givent tidspunkt ikke længere vil være der, så er det vel naturligt at lede efter andre til vedkommendes position?

- Al det omkrings transfers er sportsdirektør Jesper Hansens afdeling. Alle i truppen indgår på lige vilkår, og det er mig, der er udsat, så det ville være dumt at mig ikke at spille med de spillere, der er bedst til at løse den givne opgave. Når folk gør det godt, skal de også belønnes for det, siger OB-træneren.

Prøvebacken Kingsley Madu er fortsat til prøvetræning i OB.

- Jo længere tid Madu træner med, jo tættere er vi på en afklaring, siger Jakob Michelsen.

- Målt på alle stats og tal, så var kampen i Farum vores bedste i sæsonen. Vi var bare ikke skarpe nok foran mål. Vi dominerede mod Lyngby og FC Nordsjælland, Brøndby var bedre end os, og så har vi spillet tre jævnbyrdige kampe mod FC København, Esbjerg og Randers FC. Vi leverede bortset fra resultatet, som er det vigtigste, en god præstation i Farum, fastslår Jakob Michelsen, der har startet ugen med træning på Røde Stjernes anlæg, fordi bane 1 i Ådalen har fået meget vand på det seneste.

- Vore angribere bidrog som alle andre i kollektivet til at skabe de store chancer. Vi skabte mere end rigeligt til at vinde, mener Jakob Michelsen.