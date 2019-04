Men Jakob Michelsen erkendte, at man kunne se, hvorfor FC København er et tophold ved at hente sejren på en dag, hvor gæsterne ikke var helt på toppen.

Fodbold: OB-træner Jakob Michelsen var på mange måder tilfreds med indsatsen mod FC København, men gjorde opmærksom på, at gæsternes sejr var typisk for et tophold.

- Der er en grund til, at tophold er tophold. Dels har tophold jo gode spillere, dels er man typisk god til at vinde kampe på en dag, hvor man ikke er helt på toppen. Og jeg er sikker på, at FCK vil nok sige, at man havde en halvsløj dag, hvor man til sidst er meget tilfreds med at vinde 1-0, sagde Michelsen.

- Det var en fantastisk kulisse, hvor vi kommer med en stærk indstilling, og vi spiller en virkelig god 1. halvleg, og ret beset skal vi være foran ved pausen.

- Men så skal vi fra starten af 2. halvleg bruge lidt tid på at indrette os efter deres systemskifte. De viser så lige den genialitet, der skal til for at afgøre kampen.

Michelsen pegede på en grundregel ved et slutspil som det nuværende.

- Man skal slå profit af de gode perioder, hvis man skal vinde kampe som denne mod topholdene. Det er også læren fra de seneste tre kampe mod Brøndby, FC Midtjylland og FC København inden for en uge. Midt i ugen røg OB ud af pokalturneringen, da holdet efter en god start kom bagud, da Troels Kløve producerede et selvmål helt ud af det blå, og det var starten til, at FC Midtjylland kunne sætte sig på kampen og vinde 4-0.

- Vi har haft flere gode perioder i de kampe, men til syvende og sidst står vi med to nederlag og én uafgjort, og det kan ramme os i den sidste ende. Det er sagt mange gange, men handler altså om at have den fornødne skarphed i de afgørende situationer, og den mangler vi så lige i dag, sagde Michelsen, der forlod presserummet med at sige til en københavnsk journalist, at OB altså overordnet havde leveret en god kamp.