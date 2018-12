OB-træner roser bredden efter fjerde ligasejr i træk

OB hentede lørdag aften fjerde ligasejr i træk, da holdet hjemme i Superligaen slog Vendsyssel med 2-0.

Efter kampen slog OB-træner Jakob Michelsen fast, at han er glad for sin brede trup, der giver flere muligheder i forhold til forskellige modstandere.

- Det er vigtigt, at man kan skifte ud til startopstillingen, både i forhold til forskellige modstandere og skader, siger Michelsen.

- Vi vil rigtig gerne have en trup, hvor der er plads til udskiftninger, og lige nu bruger vi hele truppen, og det er et meget godt bevis på, at vi har de spillere, vi skal bruge.

I lørdagens kamp mod Vendsyssel var der to ændringer i startelleveren i forhold til sejren mod FC Nordsjælland i seneste kamp. Det var dog grundet skader.

- Begge ændringerne i dagens startopstilling var tvungne.

- Det var meningen, at Jens Jakob Thomasen skulle starte inde, men han fik problemer med lysken under opvarmningen, og vi vidste, at Mikkel Desler ikke kunne klare at spille 90 minutter, så derfor startede vi med Ryan Laursen i stedet.

Angriberen Bashkim Kadrii, der scorede begge mål mod Vendsyssel, går ikke så meget op i, hvem der starter inde. Ifølge ham er alle gode nok til at være med.

- Det har været okay (at der er stor rotation i truppen, red.), for dem, der kommer ind, er alle kvalitetsspillere. Det er nok på midten, at vi har flest spillere, men det er gode spillere alle sammen, siger Kadrii.

OB er efter sejren over Vendsyssel placeret på den bronzegivende tredjeplads. I næste kamp kommer fynboerne på en svær opgave, når de ude møder FC Midtjylland.