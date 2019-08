OB-træner om norsk matchvinder: Han har kvaliteten

OB vandt 1-0 på udebane mod Esbjerg søndag eftermiddag på mål af nyindkøbte Sander Svendsen, der har scoret tre mål for OB i denne sæson.

Det glæder OB's cheftræner, Jakob Michelsen, der siger, at det ikke tilfældigt, at den norske angriber har fået den start.

- Vi ved, han er en dygtig afslutter, han selvtræner rigtig meget, og det var ham, der havde den fornødne individuelle kvalitet i kampen.

OB hentede tidligere på ugen Issam Jebali til klubben, og nu har klubben ifølge Jakob Michelsen fire gode angribere til to positioner.

- Vi skal lige have Jebali i gang. Dermed har vi fire gode angribere med mål i støvlerne, og dem kan man ikke få for mange af.

En af dem er Anders K. Jacobsen, der ikke kom ind i kampen mod Esbjerg. Angriberen selv afventer situationen, og cheftræneren tøvede også med sit svar på det spørgsmål:

- Vi har de spillere, vi har, og dem er vi glade for. Alle er i princippet til salg, men der kan også komme en ind udefra.

Spørgsmål: En udefra? Kunne det være på målmandsposten?

- Selv om vi har lukket mange mål ind i denne sæson, så kan Oliver Christensen ikke klandres ved nogen af målene.

Spørgsmål: Men det er en position, I kigger efter?

- Vi er trygge ved Oliver.

OB har seks point i fire kampe, og cheftræneren mener, at holdet har de point, det skal have.

- Vi har fået seks point og fået som fortjent - Esbjerg kunne måske have fortjent at stå med flere point. Sidste år manglede vi lidt held, så det er fortjent, at vi har marginalerne på vores side lige nu.