OB-træner forudser omskiftelig bronzedyst

Holdene uden for top-2 kommer til at bytte pladser flere gange i slutspillet, forudser OB's Jakob Michelsen.

Superligaens to øverste pladser er så godt som reserveret til FC København og FC Midtjylland.

Men både OB, Brøndby, Esbjerg og FC Nordsjælland kan række ud efter tredjefineste metal i den bedste danske fodboldrække.

Før medaljeslutspillet begynder fredag aften med Brøndbys hjemmekamp mod OB, har fynboerne fire point ned til klubben fra den københavnske Vestegn og Esbjerg.

OB-træner Jakob Michelsen forventer en tæt dyst om tredjepladsen.

- Der vil være fire hold, som kommer til at ligge og bytte plads mange gange i løbet af turneringen. Der er så få point imellem os, og vi skal møde hinanden to gange indbyrdes.

- Det bliver tæt og spændende. Vi har givet os selv et godt udgangspunkt, lyder det fra træneren.

- Men i og med vi ikke gravede os ned og ringede til bedemanden, da vi lå sidst efter seks runder med to point, render vi ikke rundt med armene i vejret og jubler som jubelidioter nu, siger han.

OB startede sæsonen forfærdeligt, men siden runde seks har fynboerne langsomt, men sikkert bevæget sig op i tabellen.

Efter en afklapsning på 1-6 i Parken i begyndelsen af foråret har OB vundet fem superligakampe på stribe, og i pokalturneringen er holdet videre til semifinalen.

Men fredag starter en helt ny turnering, understreger Jakob Michelsen.

- Der bliver gang i den. Der bliver masser af ramasjang. Vi skal forsøge at jagte Europa med alt, vi har.

- Vi skal måle os med de bedste i landet, og så risikerer man at få en på sinkadusen, som vi fik i Parken, da vi tabte 1-6. Men omvendt er det dét her, vi har jagtet, så nu skal vi nyde det, og den skal have fuld hammer.

OB er ikke endt blandt de seks bedste hold i Superligaen siden sæsonen 2010/11, da holdet tog andenpladsen.

I sidste sæson vandt OB den ene nedrykningspulje og tabte efterfølgende til AGF i spillet om en plads i Europa League-kvalifikationen.