OB-træner er klar til andet sæt mod FCK

FODBOLD: OBs træner Jakob Michelsen kendte ikke først på lørdagen til Robert Skovs afbud hos FC København og selv om der er også er et par andre angrebs-profiler ude hos københavnerne, så lader træneren sig ikke aflede af de afbud.

- Jeg er helt sikker på, at FC København kommer med elleve spillere, der alle har top-top-kvalitet. De har vel 37-38 mand, der har top-niveau, og hvis der er de afbud, så finder de formentlig en med A-landskampe på CV'et alligevel. Det er jeg sikker på. Og de har jo netop den trup, når nu Ståle Solbakken ikke kan vælge frit fra alle hylder. FCK har uanset opstillingen det udtryk, som de har oparbejdet allerede siden sidste sæson. De spiller med stor kvalitet og er meget dygtige på bolden. De har Rasmus Falk og Zeca i midten og har mange forskellige måder at score mål på, siger Jakob Michelsen, der som de fleste tydeligt kan få øje på forskelligheder hos FC Midtjylland og FC København.

- Men begge hold er vanvittigt effektive og har mange måder at score mål på. De har store trupper med kvalitet over hele linjen og så får vi problemer, når vi ikke selv rammer den perfekte kamp.

- Vi laver nogle store personlige fejl mod både FC Midtjylland og FC København og så taber man altså samlet 10-1 til de hold og derfor bliver det grimt. Alligevel satser vi på en overraskelse i morgen i et slutspil, hvor vi er glade for at være for at kunne udvikle os som klub. Vi behøver ikke som 6-1-kampen i Parken selv at sparke bolden i kassen for dem, så vi er klar til andet sæt. Vi skal rose os selv for at have rejst os efter den kamp og vundet seks kampe i træk, indtil 4-0-nederlaget i Herning mod et andet tophold. Der er grund til, at de to hold er 823 point (red.:!) foran os andre, siger Jakob Michelsen.

- Vi skal hugge til på de små muligheder, vi får mod FCK. Og vi skal spille med stor disciplin i begge ender. Opskriften fra Parken virkede ikke, så vi gør noget andet. Vi ved godt, at skal vi tage point fra de store, så skal vi ramme dagen i alle 90 minutter, siger OB-træneren.

Hvis FC Midtjylland senere vinder pokalfinalen, så giver tredjepladsen i Superligaen direkte adgang til Europa League-kvalifikationen, mens fjerdepladsen åbner døren til at spille mod nummer syv om den sidste Europa-plads.

LYT TIL PODCASTEN ABILDTRUP & RASMUSSEN HER.