OB-træner: Hobro er lige så stærk som vi andre i Superligaen

FODBOLD: OB's træner Jakob Michelsen er fuld af respekt for det, der i øjeblikket sker hos Hobro, som kun har tabt en af de første seks kampe i den unge Superliga-sæson.

- Jeg har kun stor ros til trænerne Michael Kryger og Peter Sørensen, der i den grad har fået Hobros hold til at vokse. De har i denne sæson haft et hold, der er ekstremt svært at spille imod, og de skal have cadeau for at have banket den slags organisation ind i holdet. Statistisk set er Hobro det hold, som der er skabt tredjefærrest store chancer imod. Samtidig har de spillere oppe foran med X Factor, siger OB-træneren og nævner Pål Kirkevold, Emmanuel Sabbi, Edgar Babayan, Oliver Thychosen og Julian Kristoffersen.

- Da vi for et år siden var 3-0 bagud deroppe på tyve minutter, smagte vi virkelig på, hvad Sabbi var i stand til, siger Jakob Michelsen.

- Hobro har fået point i fem af seks kampe, og det borger for kvalitet, som er fuldt på højde med otte-ni andre klubber i ligaen, når vi ser bort fra FC Midtjylland og FC København og måske Brøndby, der har fået en fin start. For alle andre er det dagsformen, der er afgørende, og de små marginaler, der gør forskellen. Silkeborg er også vokset og spiller nu som et Superliga-hold, mener OB-træneren.