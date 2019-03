FODBOLD: OB's træner Jakob Michelsen tror på sejr over Brøndby, men mener alligevel, at holdet fra vestegnen når medaljespillet.

- Selv om de ikke får point mod os, så skal de nok komme med i top seks. FCK, Midtjylland og Brøndby har andre forudsætninger end os andre. Brøndby har slidt med nogle ting og mistet en dygtig træner, men har nu vundet to kampe i streg. Det siger noget om kvaliteten af deres hold, når man kan tale om en halvskidt sæson, når Brøndby er i pokalsemifinalen og ligger nummer tre i Superligaen, mener OB-træneren.

- Vi har en chance, men jeg anser kampen for at være åben.

Jacob Michelsen har ikke til hensigt at klage over de 120 minutters pokalfodbold i onsdags mod Esbjerg.

- Det var ikke planen, at vi skulle spille så længe, men ellers er der ingen undskyldning for ikke at præstere. Det bliver ikke afgørende, for Brøndby spillede pokalkamp torsdag. Vi jagter stadig vor dårlige start på sæsonen, men nu står vi foran tre vanvittige kampe og nærmer os slutmålet, men det er stadig kun tre point, vi spiller om som i Hobro i begyndelsen af turneringen.

- Brøndby har fået Kamil Wilczek tilbage og det er afgørende for Brøndby samtidig med, at holdet virker som om, at der er kommet mere energi, fastslår Jakob Michelsen.