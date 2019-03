OB trækker nitten: Det kunne ikke være værre

OB-træner Jakob Michelsen var ærgerlig over pokallodtrækning, som gav mesterholdet FC Midtjylland i Herning

FODBOLD: Det blev OB, som trak nitten, da AaB's Rasmus Würtz umiddelbart efter pokalsejren over Næstved trak lod til pokalsemifinalerne.

Han trak først FC Midtjylland op fra bowlen, og så håbede han på OB, og det blev fynboerne, som skal kæmpe sig til pokalfinalen via en sejr i Herning.

- Det kunne ikke være værre. Midtjylland er det bedste hold tilbage, og så havde vi da slet ikke håbet på at skulle møde dem på udebane, sagde OB-træner Jakob Michelsen umiddelbart efter lodtrækningen blev kendt.

Den anden semifinaler hedder Brøndby-AaB.

OB har i denne sæson tabte 3-0 i Herning og spillet 1-1 i Odense på en Nicklas Helenius-scoring i sidste minut.

OB har ikke vundet i de seneste syv liga-kampe i Herning og ikke siden den 12. april 2014, da OB vandt med 2-0.

I pokalturneringen er det ikke gået meget bedre. I 2017/2018 røg OB ud af pokalen efter et 0-4-nederlag til FC Midtjylland og da OB senest var i pokalsemifinalen i 2009/2010 gik det også galt mod FC Midtjylland, der sammenlagt over to kampe gik videre med 4-2 efter 2-0 og 2-2.

De to pokalsemifinaler spilles den 3. og 4. april og senest efter de to semifinaler afgøres det, hvor pokalfinalen skal spilles. Det bliver enten Aarhus, Esbjerg, Brøndby eller Parken i København.

- Jeg har ingen holdning til, hvor det skal være. Det har været en god tradition at spille i Parken, men det er vist vores mindste problem lige nu efter den lodtrækning. Nu skal vi vist lige til Midtjylland, og det bliver sjovt og meget vanskeligt, selv om det var den værst tænkelig lodtrækning, siger Jakob Michelsen til Sport Fyn.

Viasat-eksperten og tidligere OB-anfører Kenneth Emil Petersen udbrød da også omgående, "at den bliver de ikke glade for i Odense", da hans gamle holdkammerat Rasmus Würtz trak holdene. Würtz selv havde ønsket sig Brøndby, men havde gerne set den kamp på hjemmebanen i Aalborg, selv om nordjyderne har svært ved at vinde i eget hus i denne sæson.

Efter pokalsemifinalerne er der seks uger inden pokalfinalen. OB har ikke været i finalen siden 2007, da fynboerne vandt over FC København i Parken.