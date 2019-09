FODBOLD: Mens landsholdet tæller ned til torsdagens kamp i Gibraltar-abernes skygge, vælger OB at spille en kvik træningskamp hjemme mod Viborg, der er blandt favoritterne til at vinde 1. division. Kampen spilles klokken 12.00 i Ådalen. Her kan tilhængere og godtfolk få et kig på den aktuelle flok, nu hvor transfervinduet er lukket, idet Vendsyssel-forsvareren Alexander Juel Andersen er lejet for de næste fire måneder, hvorefter OB har forkøbsret. nab)/