OB-stopper vil distancere afbudsramt AaB-mandskab

OB spiller fredag aften årets sidste kamp i Superligaen hjemme mod AaB, og fynboerne kan med en sejr overvintre på fjerdepladsen.

Det kan påvirke mentaliteten frem mod forårssæsonen, mener OB-stopperen Jeppe Tverskov.

- Det betyder en del for det mentale, om vi overvintrer på fjerdepladsen eller niendepladsen efter den her runde.

- Det vil være en lidt irriterende ting at blive mindet om her i pausen, at man pludselig ligger uden for top-6, men omvendt kan det blive en dejlig ting at kigge på tabellen, hvis man er rykket et stykke fra de andre midterhold.

- Det vil især være skønt med en afstand på fem point ned til AaB, siger Jeppe Tverskov til klubbens hjemmeside.

OB's viceanfører forbereder sig på en tæt og svær fodboldkamp.

- Der er mange hold, som ligger side om side i Superligaen, og AaB er også med i det felt.

- De vil med en sejr kunne overhale os, og omvendt kan vi med en sejr skubbe yderligere afstand til dem og slutte i top-6 - det jagter vi selvfølgelig, fortæller Tverskov.

AaB møder op på Fyn med et afbudsramt mandskab, som især er hårdt ramt i defensiven.

Backen Jakob Ahlmann og stopperen Jores Okore har karantæne, mens Jakob Blåbjerg, Kristoffer Pallesen, Frederik Børsting, Bardhec Bytyqi og Marco Ramkilde er ukampdygtige.

Det betyder, at AaB-træner Jacob Friis har udtaget U19-spillerne Lukas Klitten, Oliver Klitten og Anders Bærtelsen til kampen.

- Set over de seneste par måneder møder vi et særdeles formstærkt OB-hold, og den del har vi selvfølgelig respekt for, siger Jacob Friis til AaB's hjemmeside.

AaB har ikke har vundet ude over OB siden april 2014.

- Vores fokus er dog på vores egen præstation, og her har vi i ugen fortsat arbejdet med at blive mere angrebsivrige, hvilket allerede har udmøntet sig i mange skabte chancer og seks scoringer i vores to seneste kampe.

- OB har et rigtigt fint hold, men omvendt har vi også kvaliteterne, som med en sammenhængende og aggressiv indsats kan skaffe tre point, bedyrer Jacob Friis.