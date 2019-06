OB sælger 16-årigt forsvarstalent til tysk topklub

OB har fredag sendt et af klubbens største talenter videre til den tyske topklub RB Leipzig.

Den 16-årige højreback Gustav Grubbe har fået en kontrakt på fire år i Leipzig, der i sidste sæson endte på tredjepladsen i Bundesligaen.

Grubbe fik i sidste sæson sin debut i Superligaen, hvor han i en alder af 16 år og 98 dage blev klubbens næstyngste debutant i Danmarks bedste fodboldrække.

Sportsdirektør Jesper Hansen fortæller, at Gustav Grubbe har været ombejlet af flere klubber.

- Gustav er blot 16 år, men vi mener, at han både mentalt og sportsligt er klar til at tage til udlandet.

- I sidste sæson fik han debut i Superligaen, og det vidner om et kæmpe talent, hvilket man også har kunnet mærke, da flere klubber har vist stor interesse for ham, siger Jesper Hansen til OB's hjemmeside.

I første omgang tilknyttes Gustav Grubbe RB Leipzigs U17-hold.

- Jeg glæder mig utroligt meget. Det er en kæmpe klub, også på ungdomsplan, så jeg glæder mig til at komme til at træne hårdt for at slå igennem.

- Jeg starter på U17-holdet, hvor jeg ved, at der er en masse talentfulde spillere fra hele Tyskland og fra udlandet, siger Grubbe.