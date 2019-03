FODBOLD: OB-reservehold tabte mandag eftermiddag 1-2, da holdet var taget på besøg hos Sønderjyske i reserveligaen.

Odenseanerne havde ellers vundet den første kamp i det nye år mellem de to reservemandskaber, da OB på hjemmebane havde vundet sikkert 4-1.

Det var også OB, der i anden kamp styrede de fleste af begivenhederne.

- Det var en kamp præget af en hård vind og to stærke hold, der bød hinanden godt op til dans. Jeg synes, vi har teten i første havleg, men de scorer på et ærgerligt hjørnespark og en omstilling, som begge er situationer, jeg synes, vi kan gøre bedre. Alligevel synes jeg, vi præsterer bedre end resultatet over hele kampen, siger OB's assistenttræner, Henrik Hansen.

Sønderjyske første mål kom i første havleg. Det andet mål bliver scoret i starten af anden halvleg, og derfra var det OB, der var tvunget til at presse på i jagten på point.

Arbejdet gav til sidst også pote, da Nicklas Helenius reducerede til 2-1. OB erobrede bolden, hvorefter Mads Frøkjær-Jensen tog en solotur mod Sønderjyske mål, inden han på vanlig vis sendte den over til en fremadstormende Helenius, der sendte bolden i nettet.

- Det var et fremragende oplæg af Mads (Frøkjær-Jensen, red.). Vi er egentlig også tæt på en udligning, men vi mangler lige det sidste, forklarer Henrik Hansen.

Det var en ærgerlig sejr for et OB-mandskab, der egentlig var bedst i store perioder af kampen, men i sidste ende er det også lærepenge til truppen, mener assistentræneren:

- Vi skal lære, at når man laver små fejl, så bliver det straffet. Og så tog vi samtidig ikke godt nok vare på de chancer, vi har.

Tirsdag blev OB's pokalkamp mod FC Midtjylland skemalagt. Kampen spilles 3. april klokken 18.30 på MCH Arena i Herning.