OB-navne fra Brøndby

Presse-buffeten var som sædvanlig i særklasse hos Brøndby IF, der ellers var svagt kørende i de år, da Jan Bech Andersen ingen indflydelse havde i klubben. Nu gives der også imponerende gastronomiske tiltag ud til skrivekarle og godtfolk, der ellers må nøjes med pølsebilletter visse steder i provinsen. Pressens folk har iøvrigt slet ikke krav på at blive vartet op i hovede og røv.

Miguel Silva hedder den taxa-chauffør, som bragte Sport Fyn fra feriestedet i Porto ud til lufthavnen og hjem til Fyn igen. Da bilen kørte forbi FC Portos hjemmebane Estadio dó Dragao begyndte han at tale og spurgte, hvor vi kom fra. - Odense. Ja, de spiller jo i samme farver som min klub FC Porto, sagde taxa-manden knastørt og proklamerede, at han hadede røde farver - Benfica Lissabons kampdragt.

OB havde inden kampen aldrig tabt en kamp til Brøndby i juli efter fem opgør med tre sejre og to uafgjorte kampe.

Sport Fyn overhalede OB's nye imponerende spillerbus omkring Greve. Den sorte bus med den store OB-kampdragt bagest så godt ud. Det er Haarby Turist ved Kurt Hestehave Jensen, der skal fragte alle klubbens hold fra U12 til og med Superligaen rundt i kongeriget.

Fynske Niels Høg var som ofte set før linjedommer på Brøndby Stadion i en kamp med OB.

Det vakte en vis furore på forhånd, da Oliver Christensen i OB-målet stillede op med Petr Cech-hjelm. I ugens løb havde Kerteminde-drengen fået en spark i hovedet under træningen, men stillede altså til kamp.

Jeppe Tverskov var ikke blevet klar til kamp og er nu lidt bagud i træningsmængde.

Omkring 250 fynske fans havde indtaget udeafsnittet, mens der ikke var tal på skabs-fynboerne, der sad mellem BIF-tilhængerne.