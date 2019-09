OB lukker træningen for første gang i seks et halvt år

FODBOLD: For første gang i seks et halvt år har OB haft lukket træningen, så offentligheden - ikke med OB's vilje - har haft adgang til at se Superliga-holdets træning.

Sport Fyn mødte OB's træner Jakob Michelsen efter torsdagens åbne træning på kunstgræsset i Ådalen, hvortil OB havde flyttet træningen efter de lukkede træninger tirsdag og onsdag på Røde Stjernes anlæg i Bolbro.

- Du har haft træningen lukket tirsdag og onsdag. Hvorfor?

- Fordi vi havde muligheden for det. Bane 1 er vanskelig at lukke af, men vi trænede så på Røde Stjerne, så vores kommende modstander ikke skal læse vores startopstillinger i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.

- Det er et ønske, du har haft et stykke tid. Kan du forklare læserne, hvorfor det er så vigtigt for dig?

- Jeg går ind for åbenhed og jeg er altid til rådighed for pressen og det samme er spillerne. Men hvis det at lukke træningen giver os bedre mulighed for at vinde, så vil vi benytte os af muligheden. For mine kolleger i Superligaen er så dygtige og journalisterne i Odense også, at jo mere info, de får sagtens kan se, hvordan vi vil spille.

- Vi har spillet på samme måde i lang tid. Men når vi går fra fire forsvarsspillere til fem, så er det træls at skulle læse det i avisen. Det samme med skader i træningen og andre ting og sager. Der er forskel på, om vi spiller med Jens Jakob Thomasen eller Janus Drachmann på den defensive midtbane. Hvis vore modstandere kan forberede sig fire til fem dage og kan øve sig imod det, så er det irriterende. I Farum stillede vi med Oliver Lund som wingback og slog mange diagonalbolde over mod ham og havde det været Jacob Barrett Laursen, så havde det være en helt anden type modstanderen skulle forholde sig til.

- Da bane 1 stod under vand tirsdag benyttede vi os af muligheden, og det kan sagtens forekomme i fremtiden også.

- Nu lukker I træningen på Røde Stjernes anlæg. Men er Røde Stjernes baner tilstrækkeligt lukket for offentligheden?

- Jeg kan kun appellere til, at folk holder sig væk. Jeg slår ikke på folk, hvis de kommer, men jeg tror på, at når porten er låst, så vil folk holde sig væk.

OB har kun oplyst om den lukkede træning ved at skrive lukket ud for træningsskemaet onsdag, men tirsdagstræningen var altså også lukket.