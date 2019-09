OB lejer forsvarspiller i Vendsyssel

Fodbold: OB har udnyttet transfervinduets sidste dag og hentet en ny spiller til Ådalen.

De stribede forstærker sig således med den 28-årige forsvarspiller, Alexander Juel Andersen, der kommer til OB fra 1. divisionsholdet Vendsyssel på en lejeaftale frem til nytår.

OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, glæder sig over tilgangen fra 1. division.

- Vi har fået en fin mulighed for at se Alexander Juel Andersen an i fire måneder. Det er en spiller, der kan dække både højre back og tage en position som stopper. Han har stor erfaring fra sine efterhånden mange år i Superligaen, hvor han har været i flere klubber, siger Jesper Hansen til OB's hjemmeside.

Alexander Juel Andersen beskrives som en fysisk stærk spiller, der er god på hovedet.

Selv glæder Alexander Juel Andersen sig til spille under Jakob Michelsen, hvis trænerstil han var tiltrukket af.

- Jeg har været i dialog med OB og har haft en rigtig fin snak med træner Jakob Michelsen. Det er en klub, som spiller den fodbold, som jeg godt kan lide, og jeg kan se mig selv på holdet.

På grund af landskampspausen må Alexander Juel Andersen væbne sig med tålmodighed, inden han kan få debut for OB.

Fynboerne spiller således først igen mandag 16. september, når de skal en tur til Silkeborg.