OB jagter eks-Rosenborg-stjerne

Issam Jebali har selv for få dage siden meldt, at hans tid i Saudi-Arabien er ved at være forbi.

OB har - som både tilhængere og medier - erkendt, at man har brug for noget mere pondus på den offensive front, og interessen i Issam Jebali er nu konkretiseret.

OB har fået tre points i de første tre runder - med to nederlag mod medalje-kandidaterne FC København og Brøndby og en sejr over oprykkeren Lyngby.

Markant succes i Elfsborg

Jebali havde været en markant succes i Elfsborg, der jævnligt spiller med i europæisk fodbold. Men det blev dog kun til et halvt år i Rosenborg.

For saudiske Al Wahda lagde et bud, som Rosenborg og Jebali ikke kunne sige nej til. Jebali rejste til Saudi-Arabien efter at have været med til at vinde "The Double" i Rosenborg.

Pengene er som bekendt voldsomt store i Saudi-Arabien, og det gælder på samme vis i landets fodboldklubber, der satser hårdt på succes - også i de asiatiske svar på Europa Cup-turneringerne.

OB's sportslige ledelse vil traditionelt ikke udtale sig konkret om transfers og emner på den front, men sportsdirektør Jesper Hansen har tidligere tilkendegivet, at man arbejder intenst på at få offensiv forstrækning.