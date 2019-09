OB holdt stribet skrue i vandet

FODBOLD: OB sejrede 2-1 over Viborg i et en hurtigt arrangeret træningskamp i Ådalen, nu hvor Superligaen ligger stille på grund af landskampene.

OB er midt i en kamppause på 17 dage, og Viborg var en udmærket modstander der er blandt kandidaterne til oprykning fra 1. division.

Kampen startede pænt jævnbyrdigt, men OB var dog mest på bolden, melder ob.dk. Det var dog begrænset, hvad der blev skabt af chancer, og Viborg havde den første afslutning.

Efter en halv times tid var Mathias Greve tæt på at score for OB, og kort efter var det Julius Eskesen, der var nærgående. Kort efter headede Issam Jebali bolden i mål, men scoringen blev annulleret på grund af offside.

OB åbnede scoringen kort inden i 2. halvleg, da Mads Frøkjær-Jensen spillede mod Moses Opondo i dybden. Opondo nåede bolden lige før Viborg-keeperen Ingvar Jönsson.

Kort efter satte indskiftede Oliver Lund sig igennem i højresiden, men blev nedlagt inde i feltet, og Issam Jebali omsatte straffesparket til 2-0 ved at trille bolden i kassen, mens keeperen sprang til modsatte side.

Det var nu begrænset, hvad Viborg kom frem til af chancer, men OB-forsvaret gav dog Casper Gandrup chancen, og viborgenseren reducerede.

- Det var en fin træningskamp mod et godt organiseret Viborg-hold. Det var vigtigt for os, at nogle af de spillere der ikke har spillet så meget på det seneste, kunne få meget spilletid i dagens kamp. Generelt set spillede vi en god kamp, skabte mange chancer og skulle vel ret beset havde vundet med et par stykker mere, sagde OB-træner Jakob Michelsen, der roste den nye forsvarer Alexander Juel Andersen for at vise, at "han er en bundsolid spiller".

OB's holdopstilling: Hans Christian Bernat - Alexander Juel Andersen (Oliver Lund, 46.), Jeppe Tverskov (Christian Vestergaard, 62.), Marco Lund (Ramon Leeuwin, 46.) - Julius Eskesen, Mathias Greve, Mads Frøkjær-Jensen, Troels Kløve (Tarik Ibrahimagic, 62.), Kingsley Madu (Mathias Brems, 62.) - Bashkim Kadrii (Moses Opondo, 46.), Issam Jebali (Mikkel Hyllegaard, 62.)

OB spiller den næste superligakamp mandag den 16. september klokken 19.00 på Jysk Park i Silkeborg.