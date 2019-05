OB holder et snit på 7000 tilskuere

FODBOLD: Der har været mere gang i tælleapparaterne til OB's kampe end i de syv magre år forinden.

Tal fra superstats.dk bekræfter, at udviklingen med 3000-4000 til kampe mod selv gode hold er vendt. Nu har der været i snit 6919 tilskuere til kampene på Nature Energy Park i denne sæson. Det er en stigning på 32,5 procent og det er den største stigning blandt samtlige klubber i Superligaen

I foråret 2019 overværede 8.590 tilskuere i gennemsnit OB's hjemmekampe, og hvis man bare tager kampene i mesterskabsslutspillet i betragtning, så er snittet helt oppe på 9.056 tilskuere.

Kampene mod Brøndby 3. marts og FC København 7. april samlede over 11.000 hver, og højdespringeren var den afsluttende kamp mod Brøndby, som havde lokket 14.246 til fodboldfest i højborgen i Bolbro. Det højeste tilskuertal i 10 år.

En meget fin fremgang for Superligaens nummer fem, og det skyldes mange faktorer, siger kommerciel chef Jack Jørgensen i en pressemeddelelse fra OB:

- Siden foråret 2018 har vi haft fokus på at gøre stadionoplevelsen bedre for alle, der kommer på Nature Energy Park. Det skal være en fest at gå til fodbold i Odense, og OB skal være "talk of the town" på hver side af weekendens kamp. Derfor har vi sat flere ressourcer af til vores kommunikation omkring kampene, styrket vores fanpanel, og vores nye billetstrategi har fået flere fodboldfans til at købe deres billetter tidligere end før, og udnyttelsesgraden af sæsonkort er øget væsentligt.

- Vi har fået fat i flere unge striber, og det er en kæmpe fornøjelse at se, hvor mange af byens børn og unge, der kommer på stadion og tager del i fællesskabet, hvor især de 15-19-årige har sat deres præg på stemningstribunen. Det viser, at fankulturen igen er ved at blomstre op i Odense, tilføjer Jack Jørgensen.

- Vores samarbejde med Albani har været fantastisk, og sammen har vi skabt Albani Fanzone, den største investering i fans i Odense nogensinde. Den er allerede blevet det samlingspunkt, som vi drømte om fra start, ikke mindst takket været vores fans, der har bakket op om initiativet fra dag 1.

- Vi glæder os lige nu over de flotte tal, men det betyder også, at vi skal arbejde endnu hårdere i næste sæson for at forbedre oplevelsen på både ude- og hjemmebane for vores fans, for fynboerne elsker at komme til fodbold. Så er det op til os at sørge for, at det bliver endnu federe at følge Striberne i næste udgave af Superligaen, slutter han.