OB gør først boet op efter Horsens-brag

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen er indstillet på, at det formentlig ikke bliver de samme elleve, som nu skal spille tre kampe på otte dage.

OB's fokus er allerede nu fuldt på Horsens-gyseren på søndag i kampen om top seks, men allerede onsdag venter pokalkvartfinalen hjemme mod Esbjerg inden søndagens hjemmebrag mod Brøndby.

- Det afhænger af, hvor meget kampen i Horsens har slidt på spillerne. Hvis der er tvivl og vi har to lige gode spillere til en position, vil jeg nok vælge den friskeste, men det kan vi først afgøre efter søndagens kamp. Vi har da en idé om, hvad vi kan gøre og der er spillere, som ikke kan spille alle tre kampe på fuld tid, siger OB-træneren Jakob Michelsen til Sport Fyn.

OB har fire mand, der risikerer karantæne ved advarsel i Horsens, men de vil så være spilleberettiget i pokalkampen mod Esbjerg, fordi det er en anden turnering. Til gengæld vil de være ude i Brøndby-kampen næste søndag.

Det drejer sig især om Bashkim Kadrii og Ramon Leeuwin, der ikke kan tåle en advarsel i Horsens. Casper Nielsen og Jeppe Tverskov får også karantæne, hvis de får en såkaldt grov advarsel - typisk efter benspænd. Taber OB pokalkvartfinalen og der skal afsones karantæner fra den kamp, så er spilleren/spillerne ude i Brøndby-kampen. Kun Yao Dieudonne og Casper Nielsen har advarsler i pokalturneringen, så kun røde kort kan blive dyre i forhold til Brøndby-kampen i Superligaen.

- Vi prioriterer begge turneringer og vi sagde ja til at spille onsdag mod Esbjerg, fordi Brøndby også spiller pokalkamp i midtugen, forklarer Jakob Michelsen om det tætte program.

Brøndby spiller sin pokalkvartfinale i Hjørring mod Vendsyssel torsdag aften og har altså en dag mindre at restituere i end OB før næste søndags aftenkamp på Nature Energy Park.

Alt tyder på, at Sten Grytebust også vogter målet i pokalkampen. Oliver Christensen stod på mål i pokalrunde 2 og 3 mod AB og Thisted, men i fjerde runde i Hobro var det Grytebust, der vogtede målet, siger Jakob Michelsen, der har flyttet spillernes fridag tirsdag til torsdag i denne uge for at have fridagen så tæt på de tre kommende kampe.

Anfører Janus Drachmann er tilbage efter karantæne, og det er umiddelbart kun et spørgsmål om, hvem han skal erstatte. Jens Jakob Thomasen spillede 6'er sidst og lagde op til sejrsmålet mod Vejle og har tidligere scoret mange mål mod Horsens, men han stred lidt det sidste kvarter med fysikken, fordi han ikke har haft så mange kampe i benene. Jakob Michelsen kan dog vælge at støbe Thomasen om til 8'er, men Casper Nielsens plads er sikret og så er det kun Troels Kløve, der står til diskussion.

Fremme er det spørgsmålet om Michelsen har brug for Nicklas Helenius hovedspil i luften mod Horsens' dødbolde eller den dynamik og fart, som Anders K. Jacobsen stod for mod Vejle.

AC Horsens har målmand Mate Delac og Jonas Borring i karantæne.