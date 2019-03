OB-direktør regner med flere tv-penge - og ser frem til et godt udstillingsvindue

Fodbold: OB slutter efter sejren over AGF mandag aften som nummer tre i Superligaens grundspil og indfrier dermed et budgetmål om at slutte i top seks.

Og når tv-pengene fordeles til klubberne efter 26. spillerunde den kommende søndag, forventer sportsdirektør Jesper Hansen, at der falder en større sum af til OB end ved de seneste uddelinger.

- Ja, det gør der helt sikkert. Der er en masse parametre. Det kommer også an på, hvordan det går i sidste kamp. Men det kan vi godt regne på.

- Men du har ikke lyst til at sige, hvad I gætter på?

- Nej, det har jeg ikke.

Ifølge Tipsbladets opgørelse fik OB cirka 4,91 millioner kroner i tv-penge efter runde 13, hvor holdet var placeret som nummer 11 i Superligaen. Dengang, i slutningen af oktober 2018, lå Esbjerg på tredjepladsen og modtog ifølge Tipsbladets udregning cirka 7,73 millioner kroner.

- På hjemmebane har OB øget tilskuertallet med 10,9 procent i denne sæson (i gennemsnit 6074 til hver hjemmekamp, red.). Er I tilfredse med det tal?

- Hvis vi kigger på, at vi fik den her skrækkelige start med to point efter seks kampe - så synes jeg, det er rigtig fint, at vi har kunnet øge tallet, og vi håber jo på, at der kommer rigtig mange kampe, nu når vi endelig er kommet i det her slutspil.

- Det skyldes også, at vi har arbejdet meget intenst med Jack Jørgensen (kommerciel chef i OB, red.) i spidsen for at lave en bedre oplevelse på stadion, og vi har investeret nogle penge i at gøre oplevelsen bedre.

- Jeg synes også, vi har kunnet se hen over de sidste mange hjemmekampe, at opbakningen er blevet meget bedre og støt stigende.