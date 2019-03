OB-direktør efter sikret top-6: Lidt af en milepæl

Sportsdirektør og træner jubler over, at OB med sejren over AGF er sikker på en top-6-placering i Superligaen.

OB sikrede sig mandag aften en plads i top-6 og Superligaens mesterskabsspil, efter holdet slog AGF 2-1 i Aarhus.

Det er første gang siden 2010/11-sæsonen, at OB ender i top-6, og det glæder sportsdirektør, Jesper Hansen, at klubben nu har nået det mål.

- Det er mange år siden, OB har været med i den bedste halvdel, så for os er det lidt af en milepæl, og det er jeg rigtig glad for, siger Jesper Hansen.

Top-6-placeringen glæder også OB's cheftræner, Jakob Michelsen, efter holdet fik en dårlig start med kun to point i de første syv kampe.

- Det er en milepæl for OB, og for dem, der arbejder i klubben. Vi fik en hård start på sæsonen, men spillerne fortjener ros for at have vendt det, siger han.

OB ligger med sejren på tredjepladsen med fire point ned til Brøndby på fjerdepladsen, men Jakob Michelsen koncentrerer sig mere om de kommende kampe end om medaljer, fortæller han.

- Vi lader FC København og FC Midtjylland koncentrere sig om guld- og sølvmedaljer, og så fokuserer vi på de kampe, vi har tilbage, siger han.

- Nu skal vi sætte os med en Odense Pilsner og nyde, at vi er kommet i top 6, siger Jakob Michelsen.

Sportsdirektør Jesper Hansen vil også hellere glæde sig over, at målet om top-6 er nået end at tale om OB's medaljechancer.

- Vi vil da vinde alle vores kampe, men lige nu sætter vi os ned, nyder det og drikker en øl, og så kigger vi på det på onsdag, siger han.

OB møder Randers FC på søndag i grundspillets sidste spillerunde.