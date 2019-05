OB-chef stolt over sæsonen

Sportsdirektør Jesper Hansen er glad for sæsonen, som er var den bedste i otte år for Superliga-holdet.

FODBOLD: OB's sportsdirektør Jesper Hansen er kisteglad for den sæson, som lige akkurat ikke sluttede med bronze eller en plads i Europa men med en femteplads. Det oplyser han i en pressemeddelelse, hvor trænerne også roses for den dynamiske stil, som holdet spiller med.

Samtidig gør han opmærksom på, at en ny top seks-placering ikke kommer af sig selv. Der skal tages fat fra første træningsdag den 17.juni, for der er tre hold, som rykker direkte ud i den kommende sæson, så ligaen sæsonen efter kun har 12 hold.

- Vi fik nye trænere med Jakob Michelsen og Henrik Hansen, som skulle supplere vores målmandstræner Lars Bjerring og vores assistenttræner Janus Blond, som også har ansvaret for den fysiske træning. Vi kom rigtigt godt i gang med træningskampene, men da Superligaen kom i gang fik vi kun to point i de første seks kampe. Det var en svær start, men herefter kom vi ind i en stabil periode, der fortsatte ind i det nye år, og det endte som bekendt med, at vi sluttede i top seks, hvilket var et erklæret mål, udtaler sportsdirektøren om den periode, hvor trænerduoen efterfølgende satte anfører Kenneth Møller Petersen ud på et sidespor.

- Vi har gerne villet spille mere dynamisk og direkte og komme til flere afslutninger i feltet. Desuden har det været vigtigt, at vi kan ændre system undervejs i kampene og omstille os, når der har været behov for det. Det betyder, at der ikke bare er en plan A, men også en B og C. Det er lykkedes at få det implementeret, og det skal trænerne have stor ros for.

- Spillerne har været rigtigt gode til at lytte til trænerteamet og har taget den nye spillestil til sig. Det stiller større krav til dem, men de har vist stor vilje til at arbejde med tingene. Vi er kommet rigtigt langt i den proces, og det bliver endnu bedre, jo mere tid de har med trænerne.

- Jeg er meget tilfreds med det udtryk, vi viser i kampene, og for fansene er det også meget interessant at se på. Vi oplever jo flere folk på lægterne, og det hænger sammen med flere ting. Vi kom i top seks, vi spiller mere seværdig fodbold, og så er der lavet nogle initiativer, som gør oplevelsen bedre, når man kommer på stadion. Opbakningen er fantastisk på både ude- og hjemmebane, og det betyder enormt meget for spillerne, siger han, der er glad for mange nye tiltag i klubben.