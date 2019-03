OB bygger nyt Superliga-hus

Her kan man se, hvor det nye Superligahus skal ligge. Det ventes at være færdig i løbet af 2020. Foto: OB

Både superliga-truppen, trænerstaben og en række administrative ledere får til huse i en ny bygning ved siden af indendørshallen. Dermed er årtiers diskussion om placeringen sluttet.

FODBOLD: Efter nærmest årtiers diskussion slår OB nu en streg i det fugtige sand i Ådalen - og vælger at udvikle elitefodbolden på den idylliske adresse. Dermed er overvejelser om at flytte til enten Dyrskuepladsen eller til Odense Idrætspark - eller et helt tredje sted - afsluttet. OB har - efter en længere dialog med Odense Kommune - nu fået tilladelserne og tegningerne så meget på plads, at det er besluttet, at et nyt Superliga-hus kan bygges. Det er koncernen Odense Sport & Event A/S, der skal betale huset. I september 1968 flyttede OB fra Munke Mose og ind i Ådalen, og der har ikke været skelsættende ændringer siden. Nu bygges et Superliga-hus ved siden af den nuværende indendørshal, og her skal Superliga-truppen- og staben have til huse. Det bliver en bygning på over 800 kvadratmeter på to etager, og her skal ligge trænerkontorer, omklædningsfaciliteter, taktikrum, fitnessrum og kontorer til en række administrative medarbejdere, der tidligere har haft til huse ved Odense Congress Center på Ørbækvej.

- Investering i fremtiden - Det nye Superligahus har længe været en strategisk prioritet, og jeg har arbejdet med opførelsen gennem de seneste fire år. Selve placeringen af Superligahuset har været et af de store spørgsmål, men efter afklaringen med kommunen om etablering af nye kunstbaner i Ådalen og græsbaner på Falen har der ikke været tvivl om, hvor vi skal være. Det er derfor dejligt, at vi nu endelig kan præsentere planerne for det kommende hjem for Odenses superliga-trup. Vi er nødt til at investere i fremtiden, og derfor har det også været nødvendigt at investere i nye faciliteter, siger sportsdirektør Jesper Hansen. Det nye klubbus rummer faciliteter til fysisk træning og restitutionstræning og lokaler til afslapning mellem træningspassene. Huset er udformet og placeret, så al aktivitet vender sig ud mod træningsbanerne i Ådalen.

- Med gode faciliteter og omgivelser i dagligdagen forbedres spillernes mulighed for at præstere kamp efter kamp. Her fastholder vi klubkulture med amatørafdelingen, hvor hjertet virkelig banker for klubben, siger Jesper Hansen og siger tak til amatørafdelingen for godt samarbejde. Der er i det seneste år etableret tre nye kunstgræsbane i ådalen, og OB's amatørafdeling kan også se frem til en opgradering af faciliteterne, fordi der nu flyttes medarbejdere væk fra den eksisterende bygning og i det nye Superliga-hus. - Det er vigtigt for klubben, at vi er en enhedsklub, hvor de unge spillere kan møde Superliga-spillerne. Fra sommeren 2020 vil OB desuden råde over yderligere to baner ved Røde Stjerne, så klubben i alt har fem baner til rådighed ved Falen. Foreløbig er der ikke taget stilling til, om de eksisterende klubhus-faciliteter ved Falen skal opgraderes, erfarer Sport Fyn.