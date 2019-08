OB: Vi skal have en ny forsvarer

FODBOLD: OB jagter i disse dage en forstærkning til forsvaret efter salget af Alexander Ludwig til AC Horsens.

- Der er ingen tvivl om, at vi leder efter en spiller til bagkæden nu. Det kigger vi på, og så er det godt, at transfervinduet ikke er lukket endnu. Vi kommer til at savne Ludwigs menneskelige kvaliteter i truppen, for han er en sand professionel uanset, om han har spillet eller ej, siger OB's træner Jakob Michelsen til Sport Fyn.

- Men han har mulighed for en større rolle i Horsens og han spillede ikke så meget i OB til sidst, som han ønskede, siger OB-træneren.

OB har Jeppe Tverskov, Ramon Leeuwin, Marco Lund, Daniel Obbekjær og Oliver Lund som mulighederne på de tre stopperpladser, men Oliver Lund er også alternativ til de to back-pladser, så derfor er der et behov for forstærkning. I Sønderjyske er stopperen Kees Luijckx bænket, og er også en spiller, der som 33-årig skal være nogenlunde sikker på spilletid. Hollænderen sås i aftes på Vejle Stadion.

Jakob Michelsen har alle mand klar til kampen mod FC Nordsjælland.

- Vi mente, at seks point efter fire kampe var godkendt. Nu er vi lidt over det delmål. Der venter en tæt kamp på et hurtigt underlag. Nordsjælland har fået endnu mere fart end før sommerferien og noget rutine ind med Kian Hansen og Mads Døhr Thychosen. Det er sjove er, at FC Nordsjælland er begyndt at kaste lange indkast med Kian Hansen på holdet. Nordsjælland vil kæmpe med om top seks til det sidste og det er altid en god idé på det hurtige underlag at lukke ned for de små rum, som de er så dygtige at spille på, mener OB-træneren.