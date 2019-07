I slutningen af træningen måtte Troels Kløve forlade banen efter at have deltaget i skudtræningen, og det er som bekendt aldrig et godt tegn.

Sander Svendsen har et hurtigt antrit, teknisk udmærket og er godt bygget med det lave udgangspunkt, som ofte kendetegner en stærk dribler.

Som type ligner Sander Svendsen vel en blanding af Troels Kløve med den gode motorik og en Bashkim Kadrii med de fine vendinger og skud. Mest karakteristisk er evnen til at sparke med begge ben.

Men som bebudet er nordmanden ikke den klassiske rambuk, som OB efter de flestes - og vel egen mening - skriger efter. Og det skal så hen over de kommende måneder bevises, at den nye spiller kan holde det høje, stabile niveau, som vil være nødvendigt for, at spilleren bliver en decideret forstærkning - og ikke bare en brugbar trupspiller.

Men starten så lovende ud.

Sander Svendsen vil givet indgå i den trup, som på søndag udtages til mandagens hjemmekamp mod Lyngby. Det er et godt bud, at nordmanden starter på bænken, så han kan sendes på banen efter pausen som et ekstra våben.