FODBOLD: Forsvarsspilleren Alexander Ludwig er med omgående virkning solgt til AC Horsens, der mangler en stopper efter salget af Sivert Heltne Nilsen til Elfsborg.

- Alexander Ludwig har været en rigtig god mand for OB. Han har været en kulturbærer gennem sin tid i klubben, og han har altid udvist megen professionalisme. Han er en vellidt person i klubben og er gået godt i spænd med resten af spillerne, siden han kom til sidste år. Han startede med at spille fast, men i takt med, at konkurrencen er er blevet hårdere, står der nu andre spillere foran ham. Nu har han så fået en chance for at søge nye udfordringer, og vi vil ikke stå i vejen for hans ønske, da han har været en loyal mand for klubben i den tid, han har været her. Vi er glade for at kunne hjælpe Alexander videre og ønsker ham held og lykke i den næste del af karrieren, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen i en pressemeddelelse.

Selv siger Alexander Ludwig om sit skifte:

- Jeg har været i en god dialog med OB om min position og mine muligheder for spilletid. Da jeg ikke stod først på holdkortet, så er jeg rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre at komme til AC Horsens. Jeg har haft et utroligt godt år i OB, og det var fedt at være med i det sidste år, hvor det gik så godt for holdet. Det har været dejligt at være en del af, og jeg har mødt mange mennesker og fået gode venner i klubben. Jeg vil altid se tilbage på tiden i OB som noget positivt, men det her er den rigtige løsning for mig lige nu. Det var en fornøjelse, så længe det varede, og jeg vil gerne sige tak til fansene for den opbakning, jeg altid har fået. Det har kunnet mærkes, og det sætter jeg meget pris på. Nu glæder mig til at komme videre med et nyt kapitel, tilføjer han.

Både Jeppe Tverskov, Ramon Leeuwin, Marco Lund, Oliver Lund og måske senere Daniel Obbekjær stod foran Alexander Ludwig på holdkortet og Ludwig har tidligere spillet for AC Horsens, som sendte ham til Odense i sommeren 2018.

Alexander Ludwig blev slået tilbage i sin tid i OB, da han i december pådrog sig et delvist overrevet bageste korsbånd, så OB blev tvungen til at hente Oliver Lund, og han har markeret sig så stærkt, at han fik tilbudt en kontrakt i Ådalen efter gode forårsmåneder i klubben. Alexander Ludwig har foreløbig ikke haft gener af sin skade og undgik en operation.