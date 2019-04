Masser af FCK-fans var i timerne op til kampen samlet i Nørregade i det centrale Odense. Gaden var afspærret for motoriseret trafik, og det blev styret af Politihjemmeværnets folk med myndige miner - især den uniformerede herre med McCloud-skægget i den nordlige ende så ud til at nyde opgaven.

Robert Skov - FCK's skarpskytte - kunne ikke spille kampen på grund af skaden fra Hobro-kampen, men ved restaurant Sir Club stod en livsglad fan med "Skov" på ryggen og så ud til at vinde dagens kamp om de sidste promiller.

Fansene blev eskorteret ud til Nature Energy Park ad Vestre Stationsvej og Rugårdsvej, og det hele så ud til at foregå i fredelig gåsegang - så vidt disse linjers ophavsmænd kunne konstatere.

Den ungarske håndbold-storklub Györ var som bekendt i byen for at spille Champions League for kvinder mod Odense HC, og en del grønblusede Györ-fans bevægede sig rundt i byen, og FCK-tilhængerne vidste næppe, hvad det var for en flok udenlandske fans, der skulle i samme retning - til Odense Idrætshal.

Før kampen var der gang i den i OB's fanhjørne bag Richard Møller Nielsen Tribune, og duoen Frank & Jonas gav en veloplagt koncert, hvor sangeren Jonas Petersen til tider lød som en blanding af Bono, Rasmus Seebach og Engelbert Humperdinck på en broget søndag - og det er absolut ment som et kompliment.

FCK-træner Ståle Solbakken tog sig en time før kampen tid til at følge kampen mellem Esbjerg og FC Midtjylland via tv-skærmen i presserummet og fik sig en afslappet snak "Unter Männer" med Sport Fyn-duoen, der brugte lejligheden til at blive opdateret på formkurverne i Solbakkens hjemklub HamKam - nærmere bestemt Hamarkameraterne i byen ved Lillehammer.

Ståle Solbakken, 51, har sin familiebase i Hamar, hvor han startede seniorkarrieren - og udtrykte stor glæde over HamKams sejr i weekenden over Tromsdalen fra det høje nord. Hamar ligger 100 kilometer i luftlinje nord for Oslo, og Solbakken flyver hyppigt til og fra arbejde på Peter Bangsvej på Frederiksberg.

OB's eksangriber Mathias Jørgensen startede for første gang inde for New York Red Bulls, der tabte på egen bane i New Jersey med 2-1 til Minnesota United. Den tidligere OB-angriber var glad for sin debut, men forklarede ikke overraskende til Red Bulls hjemmeside, at "han var dybt skuffet over resultatet". Red Bulls er startet skidt med kun en sejr i de fem første kampe, der har budt på tre nederlag. Jørgensen kom ikke på scoringstavlen, men var glad for tilliden fra træneren.

OB har allerede udsolgt til VIP-spisningerne til hjemmekampene i medaljeslutspillet bortset fra hjemmekampen mod FC Nordsjælland i påsken. Og interessen for den sidste kamp hjemme mod Brøndby er enorm, meldes det. OB har måttet lave arrangementer for VIP'erne tre-fire steder ude i byen for at kunne efterkomme presset, og det ventes, at der mindst kommer 12.000 tilskuere til den kamp, som kan blive afgørende for fordelingen af bronzemedaljerne.

Marco Lund og Jacob Barrett Laursen fulgtes til stadion, der var badet i solskin og begejstring fra fans, der både var på vej til braget på Nature Energy Park og til kvindehåndbold i Odense Idrætshal. Marco Lund er stadig skadet, men forventer at træde ind i træningen med de øvrige i løbet af næste uge.

Lars Mejnert, tidligere elegant og trippende forsvarer på divisionsholdene i blandt andet B1909 og B1913, var på hovedtribunen. Mejnert var i en årrække enten træner eller sportschef i klubber som Otterup og Middelfart, men koncentrer sig nu om arbejdet og familien.