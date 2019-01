Nyt nederlag til Odense Bulldogs: Høgene trak fra hundene

Ishockey: I en målrig hockeydyst måtte Odense Bulldogs onsdag aften se sig besejret 4-6 af Frederikshavn White Hawks. Det fynske bundhold var ellers foran 2-1 og 4-2 mod det nordjyske topfirehold, men White Hawks med den tidligere Bulldogs-topscorer Dale Mitchell fik forholdvist let trevlet den noget vakkelvorne fynske defensiv op.

Men Bulldogs kan trøste sig med, at holdet efter et par kedelige 1-7-blamager i de to foregående hjemmekampe fik gang i målscoringen. Det er halvanden måned siden, at Bulldogs har scoret fire mål i ordinær tid. Det var 4-5-nederlaget til Rødovre 14. december.

Det var forståeligt, hvis Frederikshavn-spillerne ville hænge lidt med mulerne efter at have smidt pokaltitlen væk i det sidste minut i lørdags ved at sætte en føring på 2-1 over styr til nederlag 2-3 mod Rungsted.

Men Frederikshavn kom denne aften foran allerede efter to minutters spil, da Mathias Mølgaard fik pucken forbi Teemu Seppänen i Bulldogs-målet til jubel for de otte trofaste White Hawks-supportere, der havde taget den lange tur sydpå.

Det slog ikke det fynske bundhold ud. Søren Nielsen fejrede sin udtagelse til landsholdet ved at udligne til 1-1, og minuttet efter brød Henry Hardarson igennem og sendte pucken forbi Tadeas Galansky.

En uventet fynsk føring på 2-1, og det fik stemningen i vejret hos det sparsomme publikum på en ishockey-uvant onsdag aften.

Den livlige første periode fik endnu et mål kort efter i Frederikshavns første powerplay. Mathias Mølgaard fik for anden gang denne aften pucken over stregen efter et gigantisk klumpspil foran målet. Seppänen var ude af position, og efter flere forsøg fra Frederikshavn og desperate redningsaktioner fra Bulldogs-forsvarerne trillede pucken til sidst over stregen.