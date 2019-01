Nyt nederlag sender dansk U20-hold tæt på nedrykning

Danmarks U20-landshold i ishockey er et skridt nærmere nedrykning fra A-gruppen.

Onsdag aften dansk tid tabte træner Olaf Ellers tropper med 3-4 i den første nedrykningskamp mod Kasakhstan i Vancouver.

De to nationer spiller bedst ud af tre kampe for at undgå nedrykning, og nu er Danmark altså pisket til sejr i den anden kamp på fredag for at sikre en afgørende kamp.

Danmark sluttede sidst i sin indledende gruppe med lutter nederlag og en målscore på 0-26, men onsdag aften kom holdet trods alt på scoringstavlen for første gang, men det rakte ikke på dagen.

Allerede efter 1 minut og 36 sekunder kom Kasakhstan foran, men danskerne rejste sig fint, og efter ni minutter satte Jonas Røndbjerg turneringens første danske mål ind til 1-1.

Det var dog en stakket frist, da modstanderen bragte sig på 2-1 bare to minutter senere.

13 minutter inde i anden periode blev det under powerplay så 3-1 til Kasakhstan, som også var stillingen ved periodens udløb.

Danmark fik nyt håb kort inde i tredje periode med Andreas Grundtvigs reducering til 2-3, men efter otte minutter førte Kasakhstan 4-2, og så var det svært.

Med godt to minutter tilbage reducerede Malte Setkov dog til 3-4 i powerplay, men den danske udligning udeblev.