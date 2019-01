Nyt nederlag mod Horsens: Svendborg Rabbits tabte uden skadet landsholdsguard

For tredje gang i sæsonen vandt Horsens IC klart over Svendborg Rabbits, som var uden den skadede landsholdsguard Sebastian Åris. Han er også tvivlsom til den vigtige pokalsemifinale i næste weekend.

Basketball: For tredje gang på lidt over en måned vandt Horsens IC klart over Svendborg Rabbits, der med nederlaget torsdag aften i Forum Horsens nok må erkende, at det højest bliver til en tredjeplads i grundspillet. De to første pladser har de sidste fire års DM-finalister Bakken Bears og Horsens IC sat sig på.

Horsens IC vandt 102-80 over Svendborg Rabbits, der bliver stående på 18 point, to point færre end Næstved, der dog har spillet tre kampe mere.

Svendborg Rabbits var uden landsholdsguarden Sebastian Åris, der ved træningen onsdag aften fik en fibersprængning i læggen.

- Han fik et riv i læggen, og meldingen lyder på, at han er ude to-tre uger. Men vi håber, at helingen går lidt hurtigere. Sebastian er en vigtig spiller for os, siger Troels Mortensen, direktør i Svendborg Rabbits.

Svendborg Rabbits har om mindre end halvanden uge sæsonens hidtil vigtigste kamp, pokalsemifinalen på udebane mod formentlig Næstved søndag 20. januar. Som det ser ud nu, vil Sebastian Åris altså ikke kunne være med i den kamp. 23-årige Sebastian Åris med en fortid i Bakken Bears scorede 17 point i mandagens sejr over Randers Cimbria i pokalkvartfinalen.