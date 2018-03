DM-kvartfinale

Basketball: Svendborg Rabbits tabte også den anden kvartfinale til Næstved, der torsdag aften vandt 82-67 i Svendborg og dermed fører 2-0 i serien. Rabbits skal nu vinde tre kampe i træk, heraf to i Næstved, for at gå videre til semifinalerne.

- Vi må tage en kamp ad gangen, og kan vi vinde derovre på mandag, er det åbent igen, sagde Mikkel Plannthin, der scorede 13 point og var en af de få Rabbits-spillere, der holdt et stabilt niveau kampen igennem.

Svendborg Rabbits-Næstved 67-82 (30-38) Basketligaen, DM-kvartfinale, 2. kamp

Periodecifre: 11-24, 19-14, 24-26, 13-18.



Kampens gang: 11-24, 30-38, 54-64, 67-82.



Point Svendborg Rabbits: Terrell Harris 18, Mikkel Plannthin 13, Mads Kofod Rasmussen 12, Jacob Enevold Jensen 12, Mathias Kelly 5, Sebastian Åris 4, Michael Moore 3.



Point Næstved: Kazembe Abif 19, Ziggy Riauka 17, Troy Franklin 15, Devin Daly 12, Philip Hertz 9, Mathias Bak Christensen 5, John Stuart Mann 5.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Terrell Harris. Næstved: Troy Franklin.



Dommere: Jonas Bille, Bo Bundgaard og Morten Thomsen.



Tilskuere: 1012.



Næste kamp: Mandag 26. marts kl. 18.15: Næstved-Svendborg Rabbits, 3. kvartfinale.



Bemærkninger: Næstved fører 2-0 i kampe. Der spilles bedst af fem kampe.

- Næstved spiller godt og er som en maskine, mens vi ikke er helt, hvor vi skal være, sagde Mikkel Plannthin.

Mikkel Plannthin bragte midt i tredje periode Rabbits foran for første og eneste gang i kampen, da han scorede til 45-44, men hurtigt fandt Næstved igen vejen til kurven og førte 64-54 inden de sidste 10 minutter.

Rabbits nåede aldrig tættere på end syv points afstand op til Næstved, der kørte sejren hjem og nu kan øjne semifinalen.

Kaninerne kom skidt fra start og kom bagud 0-6 på de første 70 sekunder.

Rabbits havde alt for mange boldtab. Hele otte turnovers blev Rabbits noteret for i første periode, mens Næstved kun havde et boldtab.

I stedet for den karantæneramte sydafrikaner på 211 cm, Chris Gabriel, havde Næstved den 205 cm høje litauer, Ziggy Riauka, med fra start, og han scorede kampens første to point på straffekast i det første angreb.

En småskadet Demonte Flannigan virkede stadigvæk hæmmet i sine bevægelser, og Rabbits-amerikaneren blev pillet ud i det femte minut efter sin anden fejl. I stedet kom Jacob Enevold Jensen ind, og hans 215 cm gjorde det lidt sværere for Næstved at komme til kurven.

- Vi fik Jacob godt involveret i dag, mente Mikkel Plannthin.

Mads Kofod Rasmussen var den mest træfsikre kanin før pausen, hvor han scorede på alle sine forsøg og var hjemmeholdets mest scorende i første halvleg med 12 point.

Mange åbne skud blev brændt af kaninerne, der til gengæld fightede flot i forsvaret og holdt Næstved fra scoring i de første fire minutter af anden periode.

Men hjemmeholdet fandt aldrig ind i et scoringsflow, der kunne have tændt gnisten hos de 1012 tilskuere.