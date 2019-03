Nyt nederlag: Svendborg Rabbits hænger i tovene

Basketball: Som en groggy bokser hænger Svendborg Rabbits i tovene efter et nederlag på 74-83 i en intens tredje kvartfinalekamp hjemme mod Randers Cimbria torsdag aften.

Bagud 1-2 i serien skal Rabbits nu vinde i Randers på mandag for at fremtvinge en afgørende kamp fem i Svendborg på torsdag.

Randers-bussen sad fast i trafikproppen efter uheldet på den vestfynske motorvej, og derfor kom kampen i gang med en halv times forsinkelse.

Men da kampen endelig kom i gang, var der fuld fart over feltet fra første fløjt.

Mikkel Plannthin spillede igen for Svendborg Rabbits, selv om hans kæreste Maria er højgravid og nu er gået næsten en uge over terminen. Men mens Plannthin venter på at blive far, brugte han tiden fuldt ud og ramte en treer til 7-5, mens skuduret løb ud.

Temperamenterne var i kog fra start. Randers Cimbrias rutinerede guard Charlie Burgess og Rabbits-træner Lukas Varga mundhuggedes på sidelinjen, og begge blev af dommer Rune Larsen idømt en teknisk fejl efter blot fire minutters spil ved stillingen 9-11.

Randers scorede syv point i træk og bragte sig foran 18-10, inden Rabbits med energisk forsvar fik kæmpet sig op på 16-19.

Men Rabbits havde problemer med at få bolden i kurven og var bagud 20-24 efter første periode.