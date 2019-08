Igen spillede Næsby en god offensiv kamp, men oprykkerne tabte igen efter at have indkasseret tre tidlige mål ude mod Jammerbugt FC.

Fodbold: Pladespilleren er ikke gået i hak, men det er den samme sang, som Næsby Boldklub fremfører efter endnu et nederlag i 2. division. Denne lørdag gik det galt hos Jammerbugt FC, der vandt 3-2 efter 3-0 ved pausen.

- Vi indkasserer tre mål i den første halve time efter fejl. Ved det første mål får de scoret tæt under mål efter indlæg, ved det andet mål er der lidt tumult på stregen, hvor vores spillere appellerer for frispark, men i stedet får de lov til at sparke den ind tæt på stregen, og ved det tredje mål opsnapper de en for kort tilbagelægning, fortæller Næsbys træner, Kristoffer Johannsen.

Sonny Jacobsen, Søren Pedersen og Glenn Rask scorede de tre mål for Jammerbugt, der ellers kun havde scoret et mål i alt i holdets tre første kampe.

Men det fynske oprykkerhold lod sig ikke slå ud af den dårlige start.

- Vi stordominerede i anden halvleg, og det var stort set envejstrafik mod deres mål, siger Kristoffer Johannsen.

Det blev da også til to reduceringsmål ved Martin Lund på straffespark fem minutter efter pausen og Pelle Weber 10 minutter før tid.

- Vi havde optræk til flere ting, og vi havde muligheder for at få point med hjem.

- Vi spillede en fin kamp, og indsatsen var der ikke noget at udsætte på. Men vi ville hellere have spillet en dårlig kamp og have fået point, siger Kristoffer Johannsen.

Næsby ligger sidst med blot et point for fem kampe og en målscore på 7-16.

Næste mulighed for point er søndag 1. september ude mod det ubesejrede tophold AB, der lørdag spillede uafgjort 1-1 hos Middelfart.