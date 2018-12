Nyt nederlag: De danske kvinder er tæt på EM-exit

NANTES: Helt som ventet var de forsvarende franske verdensmestre torsdag aften en alt for stor mundfuld for de danske håndboldkvinder.

Danmark begyndte ellers fint og scorede kampens første to mål, men derefter styrede Frankrig i den grad begivenhederne foran 6000 begejstrede fans i XXL Arena i Nantes - og endte med at vinde en storsejr på 29-23.

Frankrig førte 17-11 efter de første 30 minutter og øgede den sikre føring i de første minutter af anden halvleg, så Danmark var ikke i nærheden af at kunne true de franske kvinder, der ganske enkelt bare var en klasse eller to bedre.

Dermed bliver Danmark stående på to point efter den første af de tre kampe i mellemrunden.

Danmark har dog fortsat en meget spinkel chance for at nå en EM-semifinale, men så skal flere ting falde i hak. Danmark skal vinde over Rusland og Montenegro, mens Rusland kun må vinde en kamp i mellerunden, og det skal være kampen mod Serbien.

Desuden skal Frankrig gøre rent bord. Sker det, vil Danmark, Sverige og Rusland alle stå med seks point, og danskerne vil være bedst i det indbyrdes regnskab.

Men det ser bestemt ikke videre realistisk ud. De danske kvinder er tæt på EM-exit.

