Nyt nederlag: Dalum lever livet farligt

Trods tidlig føring tabte Dalum for anden kamp i træk og er nu kun tre point fra nedrykning. Træner Anders Nielsen ser frem mod et par spændende sidste runder.

Fodbold: Dalum IF tabte anden pinsedags opgør i Tønder, hvor FC Sydvest foran 215 tilskuere fik tre vitale point med en sejr på 3-1 i 2. divisions nedrykningsspil.

Dermed har FC Sydvest som første hold over stregen 33 point, mens Dalum har 34 point med to runder igen.

Dalum har nu kun tre point ned til Odder, der er første hold under nedrykningsstregen. Odder vandt anden pinsedag på et sejrsmål i sidste minut 2-1 ude over Slagelse. Odder har 31 point og TPI 29 point på de to øverste nedrykningspladser.

- Man må sige, at drengene sørger for at gøre det spændende til det sidste, sagde Dalums cheftræner, Anders Nielsen.

Dalum fik ellers en god start med et mål af Mads Raben efter 10 minutter. Men hjemmeholdet svarede igen med tre mål på et kvarter midt i første halvleg.

- Vi fik en god start, men vi lavede alt for mange fejl, så de fik lov at score tre gange på kort tid. De er for mange af drengene, der åbenbart mener, at de ikke behøver at arbejde så hårdt i 2. division, sagde Anders Nielsen.

FC Sydvests mål blev scoret af Jonas Gejel Hansen til 1-1, hvorefter Anders Thomsen scorede to gange - målet til 2-1 blev sat ind på straffespark.

- I slutningen af første halvleg og i hele anden halvleg har vi optræk til mange fine ting. Vi satser mere offensivt, mens FC Sydvest stiller sig tilbage og har fem-seks mand i bagkæden. Vi kommer frem til flere chancer, men får ikke scoret, sammenfattede Anders Nielsen.

Dalum har nu lukket 12 mål ind i de sidste fire kampe, hvor det kun er blevet til to point ud af 12 mulige.

- Vi lukker alt for mange mål ind i øjeblikket, sagde Anders Nielsen.

På lørdag spiller Dalum hjemme mod Vejgaard, der har sikret sig en ny sæson i 2. division, og i sidste runde 22. juni skal Dalum spille lokalopgør ude mod allerede nedrykkede Marienlyst.

Odder har i de sidste to runder Marienlyst hjemme og Vejgaard ude. Hvis Odder vinder de to kampe, skal Dalum bruge mindst fire point i de sidste to kampe for at redde sig. Eller også skal Dalum sørge for at få mindst lige så mange point som FC Sydvest, der har Frem hjemme og Slagelse ude i de to sidste runder.