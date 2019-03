Søndag blev der for første gang spillet fodbold på Tottenhams nye hjemmebane.

Det har været længe undervejs, men søndag blev der endelig spillet fodbold på Tottenhams nye stadion.

Tottenham Hotspur Stadium lagde græs til U18-kampen mellem Tottenham og Southampton. En kamp, som Tottenham vandt 3-1.

Den unge kantspiller J'Neil Bennett scorede det første mål på det nye stadion, der har plads til 62.000 tilskuere. Det skete præcis 679 dage efter den sidste kamp på det tidligere stadion.

Blandt gæsterne til søndagens opgør var Mauricio Pochettino, manager for Tottenhams seniorhold. For ham var søndagens kamp et stort øjeblik.

- Vi er alle sammen spændte. Jeg havde samme følelse, som den dag vi forlod White Hart Lane. Der græd vi, og på det nye stadions første dag har vi samme følelse, siger han.

Indvielsen af Tottenhams nye hjemmebane, der lige som det tidligere ligger på White Hart Lane-grunden, har været længe undervejs.

Problemer med konstruktionen og sikkerheden har været årsagerne.

Den 3. april spilles der for første gang Premier League-fodbold på banen, når Tottenham tager imod Crystal Palace.

Ugen efter kommer Manchester City på besøg i Champions League.