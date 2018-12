Nykøbings fynske chef: - Det er uvirkeligt

Den fynske cheftræner for Nykøbing Falster Håndbold, Jakob Larsen, strækker triumferende armene i vejret, da han kan se, at hans holds pokalsejr er ved at blive en realitet. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Nykøbings fynske cheftræner, Jakob Larsen, havde svært ved at fatte, at hans hold havde fejet Odense HC's stjerner af banen:- Nogle gange er det de fattige fra udkants-Danmark, der brillerer, og det er jeg glad for.

Håndbold: Final 4 blev en triumf for den fynske træner, Jakob Larsen. Med sikker taktisk hånd førte han sit hold fra Nykøbing Falster Håndbold gennem to kampe på meget højt niveau ved pokalslutspillet i Esbjerg - kulminerende med en fortjent sejr over Odense HC i finalen. - Jamen, det er uvirkeligt for mig. Først mistede vi "Mulle" (Kristina Kristiansen, red.) i en lang periode i efteråret og klarede os rigtig fint alligevel, og så mistede vi Johanna (Johanna Westberg, red.) til en graviditet og klarer os fint alligevel. I finalen slog vi så ligaens ubestridte tophold. Det er ubeskriveligt for mig. Sikke en vilje og moral fra pigerne. Det er jeg glad for at få lov til at være en del af, lød det fra en tydelig berørt Jakob Larsen. Træneren kalder Kristina Kristiansens energiniveau for "ubetaleligt" og tilføjer: - Hvis jeg siger, at Kristina løber 10 kilometer hver dag - også på kampdage - så tror folk, at det er løgn.

Godt for lokalsamfundet Jakob Larsen kalder striben af triumfer for klubben fra Nykøbing for "unik" med et dansk mesterskab i 2017, vinder af Super Cuppen i efteråret sidste år og nu altså en pokaltitel. Cheftræneren tilføjer: - Det har stor betydning for lokalsamfundets selvforståelse. Da jeg så på Odenses stjernespillere og vores hold med spillere, der er langt fra diverse landshold, så tænkte jeg: Nogle gange er det ikke stjernespillere og dyrt betalte spillere, der gør det bedste hold. Det er nogle gange de fattige fra udkants-Danmark, der brillerer, og det er jeg glad for at kunne sige.