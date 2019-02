Nykøbing-kvinder dummer sig mod rumænere i EHF Cuppen

Håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster var søndag godt på vej til at sikre sig en plads i kvartfinalerne i EHF Cuppen.

Med en hjemmesejr over rumænske SCM Craiova ville det danske hold være garanteret en plads videre i turneringen allerede før sidste spillerunde i næste weekend.

Nykøbing Falster måtte dog nøjes med 20-20 mod de rumænske gæster trods en føring på 20-17 med fem minutter tilbage.

SCM Craiova gik til pause foran 9-8, men en stærk dansk indledning på anden halvleg gav en føring på fire mål til Nykøbing.

I slutfasen blev den store føring dog ødslet væk, og det betyder, at Nykøbing-spillerne må vente en uge med at få klarhed over den videre skæbne i turneringen.

Her skal holdet op mod gruppens kroatiske førerhold, Podravka, på udebane.

Uafgjort mod Podravka, der allerede er videre fra gruppen, er nok til at få Nykøbing videre, fordi holdet internt er bedre end spanske Bera Bera. I gruppens anden kamp står Bera Bera over for CSM Craiova.

Podravka topper gruppe D med otte point foran Nykøbing med fem. Bera Bera har fire, mens CSM Craiova er sidst med tre point. De to bedste hold avancerer til kvartfinalerne.